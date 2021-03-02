Ребенок попал под снегоуборочную машину в Приамурье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Семилетняя девочка в приамурской городе Зея попала под колеса снегоуборочной машины, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении ГИБДД.

Та добавили, что ребенок с травами госпитализирован, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. В госавтоинспекции не смогли уточнить, находился ли ребенок на тротуаре или на проезжей части.

Областной Минздрав уточнил, что пострадавшая находится в стабильно тяжелом состоянии.

Медицинскую помощь девочке оказали сотрудники педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы при участии врача Амурской детской областной больницы, которого в Зею доставила санавиация.