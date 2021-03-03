Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:12Заразились
на 02.03В России 4 268 215+10 565В мире 114 749 889+307 243

Мурашко счел возможным завершить целевую вакцинацию от COVID к концу июля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По планам поставок и вакцинации планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, может, с захватом июля-месяца. В целом планы сформированы, производство развивается и увеличивается", - сказал министр журналистам в Новосибирске в среду.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения, или 68,6 млн человек.

Михаил Мурашко Минздрав РФ коронавирус

Новости

В правительстве задумались о введении стандарта all inclusive в России

Красноярские школьники отравились уже после выявления нарушений у поставщика овощей

Пандемия коронавируса

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Россия пока не ждет "вакцинных туристов"

Что случилось этой ночью: среда, 3 марта

Соцсети удалили более 450 материалов с призывами подростков к суициду

Что произошло за день: вторник, 2 марта

Соцсети обяжут ежегодно отчитываться об удалении запрещенного в РФ контента

Под санкции ЕС попали главы СКР, Росгвардии и Генпрокуратуры

Защита Навального обжаловала его приговор по делу о клевете

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');