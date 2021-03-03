Мурашко счел возможным завершить целевую вакцинацию от COVID к концу июля

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета возможно к концу июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По планам поставок и вакцинации планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, может, с захватом июля-месяца. В целом планы сформированы, производство развивается и увеличивается", - сказал министр журналистам в Новосибирске в среду.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2021 году в РФ планируется провакцинировать от коронавируса 60% населения, или 68,6 млн человек.