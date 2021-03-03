Экс-мэр Петропавловска-Камчатского стал фигурантом нового дела о взятках

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о взяточничестве при заключении муниципальных контрактов по благоустройству Петропавловска-Камчатского, фигурантом которого является бывший мэр города. Он отбывает наказание в колонии по аналогичному делу. Об этом сообщает в среду Следственное управление СКР по Камчатскому краю.

"Возбуждено дело о четырех преступлениях коррупционной направленности: часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), часть 4 статьи 291.1 УК РФ (два эпизода посредничества во взяточничестве) и часть 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с мая по август 2018 года представитель одной из коммерческих организаций передал через посредников бывшему мэру Петропавловска-Камчатского 2 млн рублей взятки. За эту сумму он должен был принять выполненные работы по благоустройству города, давать приоритет при заключении муниципальных контрактов в будущем и оказывать общее покровительство. По данным СКР, одним из посредников во взяточничестве являлся родной брат мэра краевого центра.

"В настоящее время должностное лицо и его брат осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за совершение аналогичных преступлений", - отмечают в ведомстве.

Как сообщалось, в декабре 2020 года суд вынес обвинительный приговор бывшему мэру краевого центра Виталию Иваненко по делу о получении двух взяток от подрядчиков. Посредником в передаче взяток фигурировал родной брат Иваненко – Алексей.

Виталий Иваненко получил пять с половиной лет колонии строгого режима с выплатой 4 млн рублей штрафа. Его брат приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима и выплатой штрафа в размере 2,2 млн рублей.