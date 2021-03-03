Руководителем "Росморпорта" стал врио главы предприятия Смирнов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Генеральным директором ФГУП "Росморпорт" (РМП, подведомственно Росморречфлоту) назначен Александр Смирнов, говорится в сообщении предприятия.

Соответствующее распоряжение от 2 марта подписал глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Лаврищев.

"Ключевой задачей вижу завершение подготовки "Росморпорта" к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Коллектив нашего предприятия молодой, современный. Уверен, что команде РМП под силу решать задачи любой сложности и оперативно реагировать на поступающие вызовы", - отметил Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.

Смирнов в январе текущего года был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП "Росморпорт", ранее был заместителем гендиректора предприятия по работе с органами исполнительной власти.

Прежний глава "Росморпорта" Лаврищев в январе возглавил Росморречфлот. Занимавший ранее пост руководителя Росморречфлота Александр Пошивай был назначен заместителем министра транспорта РФ.