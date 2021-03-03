Кремль будет соблюдать принцип взаимности при ответе на санкции Запада

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Российский ответ на санкции ЕС и США будет наилучшим образом отвечать ее интересам, но принцип взаимности будет соблюден, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли соответствовать российским национальным интересам персональные санкции в отношении европейских и американских чиновников, Песков заметил: "Безусловно, от принципа взаимности невозможно отказаться в межгосударственных отношениях".

Внимание представителя Кремля обратили внимание, что в ЕС входят 27 стран, и поинтересовались, значит ли это, что Россия введет санкции против чиновников каждой из этих стран.

"У нас будут согласованы санкции, соответствующими ведомствами будут представлены руководству соответствующие предложения, они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории", - ответил Песков.

Санкции дублируют внутрироссийские запреты

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что антироссийские санкции США и Европы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным являются вмешательством во внутренние дела РФ, что абсолютно неприемлемо.

"Если говорить о конкретных людях, в отношении которых введены санкции, а, скорее, ограничения, то это фактически дублирование тех ограничений, которые установлены в отношении этих людей российскими законами", - сказал Песков. По его словам, "эти люди и так не ездят заграницу, не имеют права открывать счета в иностранных банках, иметь имущество заграницей. Хотя этого не скажешь в отношении некоторых юридических лиц", - отметил Песков.

"Любые подобные ограничения абсолютно неприемлемы, ибо они существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС", - подчеркнул пресс-секретарь президента.