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Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что новые антироссийские санкции не пойдут на пользу отношениям Запада и РФ, по его мнению, на смену рестрикциям должен прийти диалог.

"Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами - ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путем переговоров и выяснения позиций", - заявил Горбачев "Интерфаксу" в среду, комментируя новые санкции США и ЕС в отношении России.

По его словам, в свое время СССР и США "смогли сообща остановить холодную войну не санкциями, а переговорами".

"Евроатлантическую солидарность, по уже имеющемуся опыту, следует обратить к решению проблем разоружения, а не к противостоянию", - сказал Горбачев.

Новые санкции

2 марта Евросоюз и США объявили о санкциях в отношении ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с ситуацией с оппозиционером Алексеем Навальным

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В санкционный список ЕС включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников. Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание на его территории банковских активов этих людей.

Согласно списку Минфина США, ограничительные меры вводятся против первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, директора ФСБ Александра Бортникова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, главы ФСИН Калашникова, генпрокурора Краснова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина. В США активы этих людей блокируются, а гражданам США запрещено вести с ними дела.

Кроме этого, в санкционный список (SDN OFAC) попали 27-й Научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (ЦНИИИ) Минобороны РФ, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГНИИОХТ), которые, по утверждению Минфина, "участвовали или пытались участвовать в действиях или сделках, которые содействовали распространению оружия массового уничтожения или его способа доставки, или создавали риск подобного содействия".

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и ГНИИОХТ в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС попали Бортников, Ярин, Кириенко, Криворучко, Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Михаил Горбачев ЕС Россия

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