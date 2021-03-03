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"Абрау-Дюрсо" начала выпуск масла из виноградных косточек

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Группа "Абрау-Дюрсо", крупный производитель вин сообщил, что запустил производство нерафинированного масла из виноградных косточек. Объемы производства и инвестиции в проект не уточняются.

Масло выпускают в бутылочках объемом 250 мл. Его будут продавать в магазинах и ресторанах на территории Абрау-Дюрсо. В ближайшее время он появится в сети фирменных магазинов компании, позже - в федеральных торговых сетях.

В компании объяснили, что стремятся диверсифицировать продукцию из винограда.

"В процессе работы над новинкой для нас было важно не просто выпустить новый продукт, но сделать его уникальным, именно поэтому мы первыми предложили рынку сразу четыре вкуса, созданные из разных сортов винограда, - "шардоне", "рислинг", а также купажи - масло из косточек винограда красных и белых сортов", - заявил через пресс-службу президент группы компаний Павел Титов.

Русский винный дом "Абрау-Дюрсо" - ведущий производитель игристых вин России. Компания также занимается производством тихих вин, коньяков, а осенью 2020 года расширила линейку крепких алкогольных напитков горькой настойкой. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. Ее продукция экспортируется в более чем два десятка стран.

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, акции ПАО "Абрау-Дюрсо" обращаются на Московской бирже.

Борис Титов Павел Титов Абрау-Дюрсо

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