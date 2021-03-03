Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Кировского муниципального района Ленинградской области стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями: по версии следствия, он с корыстной целью проигнорировал искусственное банкротство районного Водоканала, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по региону.

Следователи полагают, что чиновник, который пока находится в статусе подозреваемого, знал об умышленных действиях директора МУПа "Водоканал Кировского района", в результате которых была создана кредиторская задолженность предприятия на сумму свыше 600 млн рублей. Это привело к признанию Водоканала банкротом.

"Зная о том, что деятельность унитарного предприятия убыточна и вела к его фактическому банкротству, чиновник, преследуя корыстный мотив, вопреки интересам службы, не принял мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке необоснованных договоров, заключенных унитарным предприятием, изъятию муниципального имущества из хозяйственного ведения унитарного предприятия, а также к смене его руководства", - полагают в СК.

Подозреваемый задержан. По месту жительства и в рабочем кабинете главы администрации следователи СК и сотрудники регионального УФСБ провели обыски, добавляет пресс-служба.

Ведомство не уточняет имени задержанного. По данным на сайте администрации Кировского района Ленинградской области, должность главы администрации Кировского муниципального района региона занимает Алексей Кольцов. Свои обязанности он осуществлял с января 2019 года.

Уголовное производство об искусственном банкротстве МУП "Водоканал Кировского района" СК начал в 2020 году, в конце декабря были задержаны директор предприятия и гендиректор ООО "Водоканал Невский" (имена не назывались). Фигуранты признали вину.

26 февраля 2021 года в СК сообщали, что ведомству удалось принять эффективные меры по устранению вреда, причиненного преступлением. Так, кредиторы Водоканала заключили с представителем должника мировые соглашения об одностороннем отказе от требования искусственно созданной кредиторской задолженности МУПа.