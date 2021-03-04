Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Градус взаимоотношений между Россией и Великобританией находится в точке замерзания, доверие между странами утрачено, однако при этом Лондон остается для Москвы важным торговым партнером, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью журналу "Русская мысль" министр отметил, что Лондон в последние годы сохраняет жесткий антироссийский курс, последовательно наращивая санкционное давление. Он напомнил, что за год Великобритания трижды вводила собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.

"В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, "градус" отношений - на точке замерзания", - подчеркнул Лавров.

Говоря о торгово-экономической составляющей Brexit для России, министр сказал, что Москва продолжает "следить за соответствующим диалогом между Брюсселем и Лондоном, который далек от завершения, даже несмотря на подписание в декабре 2020 года Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией".

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, как может выход Великобритании из ЕС сказаться на интересах России.

"Неоднократно заявляли о заинтересованности в расширении экономических связей с Соединенным Королевством - вне зависимости от Brexit. Исходим из того, что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного торгового партнера России", - сказал Лавров.

Он продолжил: "Например, в 2020 году объем двустороннего товарооборота составил $26,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 53,6%. Со своей стороны готовы к возобновлению работы профильных двусторонних механизмов, включая Межправительственный комитет по торговле и инвестициям, а также Энергетический диалог высокого уровня".

"При этом убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества. Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон", - подчеркнул российский министр.