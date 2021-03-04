Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07Заразились
на 04.03В России 4 290 135+11 385В мире 115 165 644+412 519

Глава МИД РФ заявил, что доверие между Москвой и Лондоном утрачено

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Градус взаимоотношений между Россией и Великобританией находится в точке замерзания, доверие между странами утрачено, однако при этом Лондон остается для Москвы важным торговым партнером, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью журналу "Русская мысль" министр отметил, что Лондон в последние годы сохраняет жесткий антироссийский курс, последовательно наращивая санкционное давление. Он напомнил, что за год Великобритания трижды вводила собственные санкции в отношении российских официальных лиц и организаций.

"В результате двустороннее взаимодействие в значительной степени прекращено, доверие утрачено, "градус" отношений - на точке замерзания", - подчеркнул Лавров.

Говоря о торгово-экономической составляющей Brexit для России, министр сказал, что Москва продолжает "следить за соответствующим диалогом между Брюсселем и Лондоном, который далек от завершения, даже несмотря на подписание в декабре 2020 года Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией".

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, как может выход Великобритании из ЕС сказаться на интересах России.

"Неоднократно заявляли о заинтересованности в расширении экономических связей с Соединенным Королевством - вне зависимости от Brexit. Исходим из того, что в перспективе Великобритания сохранит позиции важного торгового партнера России", - сказал Лавров.

Он продолжил: "Например, в 2020 году объем двустороннего товарооборота составил $26,6 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 53,6%. Со своей стороны готовы к возобновлению работы профильных двусторонних механизмов, включая Межправительственный комитет по торговле и инвестициям, а также Энергетический диалог высокого уровня".

"При этом убеждены, что без выстраивания взвешенного политдиалога, ответственного подхода к двусторонним отношениям, в том числе в публичном пространстве, нам не удастся реализовать значительный потенциал сотрудничества. Остаемся открытыми для развития взаимодействия с Великобританией настолько, насколько к этому готов Лондон", - подчеркнул российский министр.

Россия Великобритания МИД РФ Сергей Лавров

Новости по теме

Новости

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева

Церковный суд не стал отменять лишение сана протодиакона Кураева
Пандемия коронавируса

Ученые спрогнозировали, что Москва сможет избежать третьей волны COVID

Рязанский бывший вице-губернатор, которому просили звание Героя, скрыл судимость

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Песков заявил, что Путин примет участие в ПМЭФ

Кремль подтвердил назначение Сергея Королева первым замдиректора ФСБ

Пермский подросток признался в убийстве своей семьи

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

"Пятерочка" начала тестировать формат "темной кухни" в Москве

Убытки сервисов такси и доставки группы Сбера росли быстрее выручки

Первый иск против признания физлица СМИ-иноагентом начнут рассматривать в апреле

В Кемеровской области изъятая из семьи девочка умерла в доме ребенка

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');