Благотворительные фонды пожаловались Путину на требования Минюста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Российские благотворительные организации пожаловались президенту Владимиру Путину на вступившие в силу требования Минюста. Они обязывают раз в год предоставлять отчетность о пожертвованиях от российских юридических лиц, получающих, в свою очередь, деньги из иностранных источников. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Благотворители пишут, что это требование "практически невозможно" выполнить. По их словам, данные об источнике средств жертвователей могут представлять коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и компании могут отказаться их раскрывать. При этом жертвователи не обязаны сообщать эту информацию, и нигде не прописана их ответственность за отказ ее передавать или за передачу ложных данных, тогда как НКО и фонды могут быть оштрафованы на сумму до 5000 рублей за предоставление неполной или недостоверной информации Минюсту (ст. 19.7 КоАП).

Требование Минюста вводит фонды в дополнительные расходы на рассылку запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей, на увеличение документооборота. Кроме того, по словам авторов обращения, это приводит "к сокращению размера пожертвований, к невозможности осуществлять в полном объеме благотворительную помощь бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым гражданам и иным благополучателям".

"Просим вас оказать помощь и содействие, дать поручение внести изменения в установленные законодательством требования, а также продлить мораторий на период до внесения изменений в формы отчетности", говорится в письме от лица 57 благотворительных организаций.

Это требование Минюст ввел своим приказом в 2018 году, однако в течение двух лет на него действовал мораторий. На отчетность за 2020 год мораторий уже не распространяется. Отчетность должна быть сдана до 15 апреля 2021 года.

Обращение составлено от имени ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе"", которая объединяет 57 НКО. В нее входят организации, которые помогают бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым, среди них фонды "Подари жизнь", "Вера" "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег" и благотворительный фонд Константина Хабенского.

Общественная палата России уже просила Минюст отменить требование к НКО выяснять источники финансирования их жертвователей. В январе 2021 года Минюст ей ответил, что продление моратория не позволит ведомству в полной мере осуществлять контроль за НКО.

В феврале 2021 года Минэкономразвития "в соответствии с поручением вице-премьера РФ Татьяны Голиковой" попросило Минюст скорректировать формы отчетности для НКО "с учетом реальной возможности некоммерческих организаций предоставлять необходимую информацию".

Источник "Коммерсанта" в правительстве, знакомый с ситуацией, сказал, что Минюст два года назад заморозил исполнение приказа, руководствуясь поручением зампреда правительства Татьяны Голиковой. "В этом году еще идет процесс аналогичного согласования,— уточнил он.— Будет выработан подход к оптимальному регулированию ситуации с учетом вступившего в силу 481-го закона".

В пресс-службе Минюста заявили, что ведут работу по приведению приказа №170 в соответствие с вступившим в силу ФЗ 481 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности", который предусматривает "расширение понятия "иностранные источники"". В марте министерство планирует провести рабочее совещание с представителями заинтересованных НКО и обсудить и разъяснить рекомендации по формам отчетности.