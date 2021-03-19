Минюст отложит требование к НКО об отчете насчет иностранного финансирования

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство юстиции России в ближайшее время выпустит приказ, продлевающий на три месяца мораторий на требование для российских некоммерческих организаций (НКО) отчитаться об источниках финансирования своих жертвователей, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

В начале марта ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций "Благотворительное собрание "Все вместе", которая объединяет 57 НКО, пожаловалась президенту Владимиру Путину на вступившие в силу требования Минюста, которые обязывают их раз в год предоставлять отчет о пожертвованиях от российских юрлиц, получающих, в свою очередь, деньги из иностранных источников.

В направившую жалобу ассоциацию входят организации, которые помогают бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым, это в том числе фонды "Подари жизнь", "Вера" "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег" и благотворительный фонд Константина Хабенского.

Приказ Минюста о необходимости таких отчетов был принят в летом 2018 года, но в течение двух лет норма не действовала из-за моратория. Однако предполагалось, что НКО все же нужно будет предоставить такие отчетности до 15 апреля 2021 года.

Благотворительные организации просили продлить мораторий или отменить это требование, объясняя, что информация о финансовых потоках жертвователей может составлять коммерческую тайну, и доноры не обязаны отчитываться о них перед НКО, не несут ответственность за отказ предоставить такие данные или за подачу недостоверной информации, тогда как для НКО за это может грозить штраф.

После обращения благотворительных организаций к президенту Минюст собрал закрытое совещание, на котором глава ведомства Константин Чуйченко сообщил, что он "сам из НКО" (возглавляет набсовет центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом по инициативе президента РФ) и понимает необходимость заботиться о жертвователях. По его словам, министерство планирует продлить мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании жертвователей на три месяца - до 15 июля 2021 года.

Министерство и представители некоммерческого сектора также договорились создать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по подготовке и подаче отчетности. "Нам объяснили, что Минюст будут исходить из принципа добропорядочности НКО, и если у НКО нет информации об источниках финансирования ее российских доноров, то организация просто может об этом ничего не сообщать", - сказала член Общественной палаты, замглавы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Тополева-Солдунова.

Как пишет "Коммерсантъ", представители министерства отметили, что в дальнейшем Минюст может изменить законодательство на этот счет.