Рыболовецкое судно с 30 моряками загорелось у берегов Приморья

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Рыболовецкое судно "Витим" горит в Японское море, экипаж готовится к эвакуации, сообщили в главке МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 7:00 по местному времени (00:00 мск). Судно находится в 12 милях на траверзе острова Аскольд в Японском море. Пожар начался в рыбном цеху, добавили в МЧС.

Отмечается, что на помощь направлен спасательный буксир "Спасатель Заборщиков", готовится спасательный буксир "Лазурит", также к судну следуют рыболовное судно "Ультимат" и теплоход "Оушен Прайд-1". К вылету готовится вертолет МИ-8 со спасателями.