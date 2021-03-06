Экипаж горящего в Японском море судна эвакуирован

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Моряки с горящего в Японском море судна "Витим" эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным краевого главка МЧС, 30 моряков эвакуировали на плот "Алчан".

Там добавили, что к ликвидации пожара приступило спасательное судно.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания по факту пожара на рыболовном судне "Витим", принадлежащем ООО "Пасифик Краб". Судно приписано к порту Владивосток.

Как сообщалось, пожар на рыболовецком судне "Витим" начался в рыбном цеху. Судно находится в 12 милях на траверзе острова Аскольд в заливе Петра Великого.