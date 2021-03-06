Землетрясение произошло на Курилах

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Жители города Северо-Курильска в субботу ощутили землетрясение силой до 2-3 баллов, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, оно было зарегистрировано в 16:57 по местному времени в 126 км восточнее города Северо-Курильск. Магнитуда составила 5,2, глубина 39 км, отметили в МЧС.

Северо-Курильск расположен на острове Парамушир.

Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

Ранее в субботу сообщалось о землетрясении в Туве.