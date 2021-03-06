В Кремле опровергли слова Рашкина о новом повышении пенсионного возраста

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о возможности нового повышения пенсионного возраста в России после думских выборов 2021 года.

"Это - ошибочное утверждение", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в субботу Рашкин заявил в беседе с изданием Ura.ru, что предложение о дальнейшем повышении пенсионного возраста будет выдвинуто в 2022 году. По его словам, это будет сделано из-за того, что предыдущее повышение не смогло помочь в устранении дефицита бюджета Пенсионного фонда России.