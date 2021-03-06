Володин опроверг слова Рашкина о планах повысить пенсионный возраст

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента не рассматривает и не планирует рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста.

"Этой темы у нас в повестке нет, вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается", - сказал Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы в субботу.

Ранее в СМИ появилось заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который высказал предположение, что после думских выборов в сентябре 2021 года власти могут выйти с предложением вновь повысить пенсионный возраст.

Комментируя заявление Рашкина, Володин сказал, что приближающиеся выборы не должны становиться поводом "для заявлений, не имеющих под собой оснований", и раскритиковал поступок парламентария.

"Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста, - заявил он. - Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность".

По словам спикера Госдумы, наоборот, на последней встрече с главой государства обсуждалась поддержка пенсионеров, в том числе тема индексации пенсий работающим пенсионерам.

Он добавил, что Дума приняла ряд законов об адресной поддержке пенсионеров, включая освобождение от налога на имущество.