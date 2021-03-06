В "СибурТюменьГазе" заверили в отсутствии рисков для населения при утечке в ХМАО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В АО "СибурТюменьГаз" заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, ведётся утилизация оставшихся углеводородов", - сообщил "Интерфаксу" представитель АО "СибурТюменьГаз".

Он отметил, что силами предприятия в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора ведется мониторинг ситуации, организовано опорожнение трубопровода.

"От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет", - подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) подтвердили "Интерфаксу", что пожар на реке Обь в районе Нижневартовска произошел из-за аварии на продуктопроводе компании АО "СибурТюменьГаз".

Как отметил собеседник агентства, на месте ЧП работают представители компании "СибурТюменьГаз". По его словам, в настоящее время происходит остаточное выгорание.

"Они взяли пробы воды. По их заверениям, маловероятно распространение нефтепродуктов вниз по течению реки, так как продукт в газообразном состоянии и сразу выгорает", - сказал представитель МЧС ХМАО.

Он также отметил, что на месте аварии находятся представители Росприродназора.

Ранее пресс-служба администрации ХМАО-Югры сообщала, что в акватории реки Обь в районе Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) зафиксирован пожар, который предположительно произошел в связи с аварией на трубопроводе.