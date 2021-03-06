В СИБУРе сочли, что пожар в ХМАО полностью прекратится в ближайшие часы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Горение углеводородов на поверхности Оби полностью прекратится в ближайшие часы, отмечается в комментарии "СИБУРа" в связи с аварией на продуктопроводе "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ".

В субботу "на подводном переходе через реку Обь продуктопровода (компания уточняет, что именно так называется этот продуктопровод - ИФ) "Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ" произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием".

Нижневартовск. Пожар на нефтепроводе. pic.twitter.com/PptNyBXaMR — распад и неуважение (@VictorKvert2008) March 6, 2021

"Участок оперативно локализован, в настоящее время заканчивается утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода", пишет "СИБУР".

"Горение минимизировано и в ближайшие часы будет полностью прекращено", - ожидает компания.

Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км.

"Сотрудники компании не пострадали, работ в момент происшествия на продуктопроводе не велось. Рисков для населения и окружающей среды нет. Причины происшествия выясняются", - заявляет "СИБУР".