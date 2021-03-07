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В "СибурТюменьГазе" исключили повторное возгорание после аварии в ХМАО

По данным МЧС, на месте происшествия остались отдельные очаги

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Риски повторного возгорания на месте аварии на подводном продуктопроводе в ХМАО отсутствуют, сообщил генеральный директор АО "СибурТюменьГаз" Александр Тепляков.

"Участок газопродуктопровода - 2001 года постройки. Экспертиза промышленной безопасности с современными методами внутритрубной диагностики была завершена сертифицированной организацией в 2020 г. с действием сертификатов - до 2023 г., на данном участке дефектов по результатам экспертизы не обнаружено, предписаний надзорных органов не выносилось", - отметил гендиректор компании, чьи слова цитирует пресс-служба..

Он также сообщил, что компания работает в штатном технологическом режиме. "Транспортировка продуктов газопереработки из Нижневартовского ГПЗ на Южно-Балыкскую головную насосную станцию ведется через основную линию газопродуктопровода", - сказал Тепляков.

Он добавил, что специалисты "СибурТюменьГаза" завершают работы по утилизации оставшихся продуктов газопереработки в отсеченном участке резервной нитки газопродуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС ХМАО, площадь горения существенно снизилась, на месте происшествия наблюдаются отдельные очаги.

Авария в акватории Оби

Как сообщалось, 6 марта в акватории реки Обь в районе Нижневартовска произошел пожар на подводном продуктопроводе АО "СибурТюменьГаз" Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ из-за пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо). В компании заверили, что рисков для населения и окружающей среды в результате утечки на продуктопроводе в ХМАО нет, ведется мониторинг.

В результате аварии пострадал один человек, он получил ожоги, от госпитализации отказался.

Прокуратура Нижневартовского района начала проверку. На место происшествия выехал и.о. прокурора района и Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор. Также причины аварии изучит комиссия Ростехнадзора.

ХМАО СибурТюменьГаз

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