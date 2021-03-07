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Разлив нефтепродуктов произошел на станции переработки в Амурской области

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции в Октябрьском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Амурской области.

"(...) было обнаружено аэрозольное истечение нефти из резьбового соединения сифонного крана в каре резервуара. Вся вышедшая нефть локализована внутри специальной герметичной зоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вторая очередь трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" работает в штатном режиме.

Специалисты центрально-ремонтной службы завершают ликвидацию последствий аварии: они собирают водонефтяную эмульсию из каре и очищают его. Причина инцидента устанавливается.

Амурская область

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