Правоохранительные органы назвали предварительную версию ДТП с семерыми погибшими под Самарой

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Водитель Volkswagen, по предварительным данным, виновен в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) с участием фуры под Самарой, он выехал на встречную полосу движения, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным ДТП произошло из-за действий водителя Volkswagen. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с фурой", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, около 06:00 (05:00 мск) на 8 км. столкнулись грузовик "ISUZU" и легковой автомобиль Volkswagen на 8 км автодороги "Самара - Тольятти" в районе пос. Курумоч, в микрорайоне Волжский. В результате ДТП погибли 7 человек, которые находились в легковом автомобиле. Водитель фуры не пострадал.