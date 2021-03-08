В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек

Столкновение фуры и легковой машины в Самарской области Фото: ГУ МВД России по Самарской области/ТАСС

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Салон автомобиля, в котором в аварии под Самарой погибли семь человек, был переполнен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Там уточнили, что все семеро погибших находились в салоне Volkswagen Touareg: две девушки и пятеро молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет.

Около 6:00 (05:00 мск) на 8-м км трассы "Самара - Тольятти" в микрорайоне Волжский столкнулись грузовик Isuzu и легковой Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, которые находились в легковом автомобиле. Водитель фуры не пострадал. По данным источника "Интерфакса", в ДТП виновен водитель Volkswagen, он выехал на встречную полосу.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть трех и более человек.

В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в СУ СКР по Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в прокуратуре Самарской области.

Прокуратура проведет проверку состояния дороги, на которой случилось ДТП.