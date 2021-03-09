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В команду разработчика ПО "МойОфис" пришел бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Коммерческим директором компании-разработчика офисного ПО "МойОфис" - "Новые облачные технологии" (НОТ) - стал бывший топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Сергей Земков. Об этом сообщила пресс-служба НОТ.

Гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров через пресс-службу выразил надежду, что опыт Земкова поможет компании "еще больше увеличить темпы роста, охватить новые сегменты и оперативно реагировать на вызовы рынка".

В новой должности Земков будет отвечать за организацию российских и международных продаж компании, за организацию полного цикла работ с новыми и существующими клиентами и партнёрами.

В "Лаборатории Касперского" Земков работал с 2003 года и занимал различные должности. До апреля прошлого года он являлся управляющим директором "Лаборатории Касперского" в России, странах СНГ и Балтии, а с апреля и до перехода в НОТ - советником гендиректора "Лаборатории Касперского" в сфере перспективных проектов в России.

Прежний коммерческий директор НОТ, Армен Кочаров, который с сентября 2017 года развивал дистрибуцию "МойОфис" в России, оставил компанию.

"Под его руководством была сформирована команда продаж, которая прошла путь от этапа формирования департамента до привлечения большого количества крупных клиентов", - отметил Комиссаров.

"Лаборатория Касперского" с мая 2019 года является совладельцем НОТ. В июле прошлого года компания увеличила долю в разработчике офисного софта до 47% с 29,5%.

"Сделка увеличивает капитализацию компании. ... За прошедший год мы уже оценили синергетический эффект от сотрудничества и увидели новые перспективы для дальнейшего развития. Накопленный опыт нашего акционера в работе на глобальных рынках усилит позиции "МойОфис", - говорил тогда "Интерфаксу" Комиссаров.

Компания "Новые облачные технологии" создана в 2013 году, является разработчиком пакета офисного ПО "МойОфис", почтового клиента "МойОфис Почта", облачного решения для совместной работы с документами "МойОфис Частное облако" и ряда других продуктов. Продукты "МойОфис" внесены в единый реестр отечественного софта и сертифицированы ФСТЭК и министерством обороны РФ на соответствие требованиям по информационной безопасности. Компания позиционирует свои решения, прежде всего, как решения для корпоративных заказчиков.

По итогам 2019 года выручка НОТ увеличилась в 5 раз по сравнению с аналогичным показателем 2018 года - до 773,3 млн рублей. Количество контрактов увеличилось в отчетном периоде в 2 раза и составило 640. Партнерская сеть выросла на 32,5% - до 1364 партнеров. Тем не менее, по итогам 2019 года компания показала чистый убыток в размере 301 млн рублей (251 млн рублей в 2018 году).

МойОфис НОТ Лаборатория Касперского Дмитрий Комиссаров Сергей Земков Армен Кочаров

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