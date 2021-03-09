Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:43Заразились
на 08.03В России 4 333 029+10 253В мире 117 148 248+304 340

Более 5,5 тыс. семей в РФ получат жилищные сертификаты в 2021 году

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году", - отмечается в документе.

"Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. Все жилищные сертификаты должны быть выпущены до конца марта, отмечается в распоряжении.

В текущем году на эту меру поддержки направят порядка 14,7 млрд рублей. Решение поможет тысячам семей переехать в города со всей необходимой социальной инфраструктурой или же получить более комфортные квартиры там, где они уже проживают, добавили в пресс-службе.

Кроме того, также утверждено постановление, которое позволит размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах, отмечают в правительстве.

"Деньги с этого счета передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию. Это защищает дольщиков от рисков, связанных с мошенничеством или банкротством девелопера", - говорится в документе.

"В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счет военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Деньги можно потратить на приобретение квартиры или частного дома", - добавили в правительстве.

Срок погашения займа - до 20 лет.

Михаил Мишустин

Новости
Пандемия коронавируса

В России подана заявка на регистрацию вакцины от COVID-19, разработанной вместе с КНР

В РФ будут готовить советников по воспитанию для отвлечения детей от улиц

Что случилось этой ночью: вторник, 9 марта

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах

Что произошло за день: понедельник, 8 марта

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек

В легковушку, попавшую в аварию под Самарой, набилось семь человек
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10,2 тыс. новых случаев коронавируса

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Володин анонсировал принятие новых законов по защите цифрового суверенитета

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины "Спутник V"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');