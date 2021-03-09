Более 5,5 тыс. семей в РФ получат жилищные сертификаты в 2021 году

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении жилищных сертификатов и применении эскроу-счетов при погашении военной ипотеки, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

"Более 5,5 тысячи российских семей получат жилищные сертификаты в 2021 году", - отмечается в документе.

"Рассчитывать на такую поддержку могут отдельные категории граждан, в их числе - чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сертификат дает право приобрести жилье за счет средств федерального бюджета. Все жилищные сертификаты должны быть выпущены до конца марта, отмечается в распоряжении.

В текущем году на эту меру поддержки направят порядка 14,7 млрд рублей. Решение поможет тысячам семей переехать в города со всей необходимой социальной инфраструктурой или же получить более комфортные квартиры там, где они уже проживают, добавили в пресс-службе.

Кроме того, также утверждено постановление, которое позволит размещать средства для погашения военной ипотеки на эскроу-счетах, отмечают в правительстве.

"Деньги с этого счета передаются застройщику только после ввода жилого дома в эксплуатацию. Это защищает дольщиков от рисков, связанных с мошенничеством или банкротством девелопера", - говорится в документе.

"В рамках программы военной ипотеки государство перечисляет на счет военнослужащего в накопительно-инвестиционной системе средства для выплат по жилищному кредиту. Деньги можно потратить на приобретение квартиры или частного дома", - добавили в правительстве.

Срок погашения займа - до 20 лет.