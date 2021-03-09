Отложены утренние рейсы S7 и "Победы" из Улан-Удэ в Москву

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Утром во вторник были отменены рейсы авиакомпаний "Победа" и "Сибирь" (S7 Airlines) из Улан-Удэ в Москву, сообщили в Минтрансе Бурятией. Причиной отмены в обоих случаях была названа техническая неисправность самолетов.

Рейс "Победы" отложен до среды.

Пассажиры S7 ждут запасного борта, который должен прилететь в Улан-Удэ около 15:00 по местному времени (10:00 по московскому времени).

По расписанию аэропорта "Байкал", самолет "Победы" должен был вылететь в Москву в 8:05 утра по местному времени, рейс S7 - в 9:20.