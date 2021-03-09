Волгоградский пенсионер задержан с крупной партией героина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Волгоградские полицейские задержали пенсионера, в частном доме которого нашли крупную партию героина, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

67-летний мужчина хранил в своем доме более 656 граммов этого наркотика. "Изъятого хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие выясняет происхождение наркотика и цель, с которой волгоградец его хранил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере).