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Волгоградский пенсионер задержан с крупной партией героина

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Волгоградские полицейские задержали пенсионера, в частном доме которого нашли крупную партию героина, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

67-летний мужчина хранил в своем доме более 656 граммов этого наркотика. "Изъятого хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие выясняет происхождение наркотика и цель, с которой волгоградец его хранил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в особо крупном размере).

Волгоградская область МВД

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