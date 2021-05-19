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Жителя Кузбасса арестовали в Алтайском крае при попытке продать героин

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении жителя Кузбасса, который подозревается в сбыте героина, возбуждено в Алтайском крае, сообщает в среду пресс-служба Управления ФСБ России по региону.

Сотрудники УФСБ, полиции, Росгвардии задержали мужчину 1975 года рождения в Ельцовском районе края, на границе с Кемеровской областью, в момент совершения им сделки по продаже около 1 кг героина. Партию наркотика он оценил в 20 тысяч долларов, говорится в сообщении. Позже в ходе обысков по месту жительства задержанного в Новокузнецке оперативники обнаружили и изъяты около 1,2 кг героиносодержащей смеси.

Мужчине 1975 года рождения предъявлено обвинение по ч.4 ст.228.1 УК России (сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч.3 ст.228 УК России (хранение наркотических средств в особо крупном размере). Он арестован. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении.

Кузбасс Алтайский край

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