Скончалась автор детективов Татьяна Полякова

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Популярная писательница, автор детективных романов Татьяна Полякова скончалась во Владимире 8 марта на 62-м году жизни.

Об этом в фейсбуке сообщила ее пресс-секретарь Валерия Сергеева.

"От нас ушла Танечка Полякова. Человек такого потрясающего жизнелюбия, что верилось: проклятая онкология обломает об него зубы. Пока были силы, она с юмором относилась даже к этой выматывающей борьбе за жизнь..." - написала Сергеева.

По данным местных СМИ, прощание с Поляковой состоится 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире.

Полякова родилась во Владимире в 1959 году. Написала более 90 книг. Романы писательницы издаются в серии "Авантюрный детектив Татьяны Поляковой".