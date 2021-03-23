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Очередное массовое отравление детей зафиксировано в Дагестане

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тринадцать детей поступили в больницу Гергебильского района Дагестана с признаками кишечной инфекции, сообщили "Интерфаксу" в республиканской прокуратуре во вторник.

По предварительным данным, с 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу поступили 13 детей в возрасте от 2,5 до 11 лет, сказал собеседник агентства.

По данному факту прокуратурой Дагестана организована проверка.

В пресс-службе администрации района сообщили, что состояние детей стабильное.

"Из обратившихся к медикам девять детей госпитализированы. Их состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

Это уже пятое массовое отравление в Дагестане с начала 2021 года. Первая вспышка была зарегистрирована в городе Буйнакске. Затем подобное произошло в городе Каспийске, в Хунзахском районе и Махачкале.

Дагестан

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