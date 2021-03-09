Жителя Уфы осудили на 13 лет за попытку убить инвалида и его бабушку

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Уфимец, пытавшийся убить незрячего инвалида и его бабушку, приговорен к длительному лишению свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии во вторник.

Суд установил, что в январе 2020 года обвиняемый похитил с карты 29-летнего инвалида первой группы 190 тыс. рублей. Опасаясь, что потерпевший обратится в полицию, обвиняемый решил убить его. Вечером 18 февраля 2020 года подсудимый избил инвалида и его бабушку, а затем поджег их дом.

Отмечается, что потерпевшие выбрались из дома и остались живы благодаря своевременной медицинской помощи. Дом сгорел полностью.

Позже сотрудники полиции задержали подсудимого в Стерлитамаке. Ему инкриминировались кража, покушение на убийство, похищение документов и умышленное уничтожение чужого имущества.

Суд приговорил обвиняемого к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год, а также взыскал в пользу потерпевшего инвалида сумму причиненного ущерба и компенсацию морального вреда в размере 550 тыс. рублей.