Около 60% россиян поддержали идею создания отечественной ОС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (57%) положительно относятся к идее разработки отечественной операционной системы для компьютеров - 27% сограждан относятся к этому крайне положительно, 30% респондентов склоняются к позитивной оценке, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, наибольшее одобрение данная идея встречает у сограждан в возрасте 45-59 лет и от 60 лет и старше - по 65% респондентов.

Опрос показал, что нейтрально к этой идее относятся 27% россиян, среди сограждан в возрасте 18-24 лет эта доля составила 43%.

По данным ВЦИОМ, о негативном отношении к идее разработки отечественной операционной системы для компьютеров заявили 9% россиян, среди сограждан в возрасте 18-24 лет такую позицию занимают 18% респондентов.

По данным исследования, 7% россиян затруднились определиться со своим отношением к данной идее.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 4 марта среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.