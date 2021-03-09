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Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн руб. за призывы на митинги

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Мировой судья Центрального района Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за неудаленные публикации с призывами участвовать в несогласованных мероприятиях в январе, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Согласно материалам дела, 22 января Роскомнадзор направил ООО уведомление о необходимости удалить информацию, содержащую призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В течение суток с момента получения уведомления эта информация не была удалена, следует из пресс-релиза.

Суд назначил ООО "ВКонтакте" наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба.

23 и 31 января в Петербурге, как и в других городах России, прошли несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального.

ВКонтакте Петербург

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