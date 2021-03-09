Найденный черными копателями серебряный клад отдадут в рязанский музей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Археологи определили и обследователи место, где в Рязанской области черными копателями был обнаружен клад серебряных монет, сообщается на сайте Института археологии Российской академии наук.

Исследователи смогли восстановить археологический контекст находки: установлено, что монеты были спрятаны за пределами поселения, возможно, вблизи дороги или переправы.

В ходе раскопок был также выявлен ранее не известный объект археологического наследия - многослойное поселение, включающее слои эпохи бронзы, VIII-IX, XIII-XIV и XVIII-XIX вв.

Установлено, что в нем содержалось 228 целых серебряных арабских дирхамов и фрагментов монет второй половины VIII - третьей четверти IX в. - один из самых крупных кладов куфического серебра этого периода, найденных в бассейне Оки (Рязанская область).

Основную часть клада составляют дирхамы Аббасидов - династии халифов, правившей Арабским халифатом в 749-1258 гг. Самые "старшие" монеты клада были выпущены в 751-752 гг., "младшие" - в 873-874 гг.: это позволило предположить, что клад был спрятан в середине - второй половине 870-х гг.

"К сожалению, грабительское извлечение монет привело к тому, что часть археологических данных, информация о культурном слое, в котором находился клад, по большей части утрачена. То, что находка сейчас доступна для изучения, не решает эту проблему: своими действиями копатели уничтожили сам контекст находки", - отметил государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы, научный сотрудник Института археологии РАН Игорь Стрикалов.

Клад, названный по ближайшим населенным пунктам Хрущево-Тырновским, после исследования будет передан в Рязанский краеведческий музей.

В феврале Старожиловский районный суд Рязанской области признал двух "черных археологов" виновными в повреждении культурного слоя и незаконных раскопках. Злоумышленников приговорили к денежным штрафам. Дальнейшее их уголовное преследование было прекращено в связи с "деятельным раскаянием".