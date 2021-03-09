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Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"

Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"
Президент России Владимир Путин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Процесс декарбонизации - это важное направление, но он не должен стать инструментом достижения узкокорыстных экономических целей и наносить ущерб России, заявил президент РФ Владимир Путин.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с президентом РФ рассказал о реализации нового научно-образовательного проекта по созданию в регионах карбоновых полигонов.

"Безусловно, декарбонизация - важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране", - сказал Путин.

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Он поддержал привлечение к проекту не только ученых, "но и практиков, которые понимают, что происходит в реальной жизни".

"Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединенных Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - сказал президент.

Путин отметил, что здесь важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать.

Владимир Путин

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