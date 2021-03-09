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Ледокол и буксиры начали колоть лед для спасения Петербурга от наводнения

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к обколке льда для предотвращения наводнений и подтопления Петербурга, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) во вторник.

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к обколке льда в акватории Финского залива, в местах базирования Балтийского флота и вспомогательных судов обеспечения. Кроме того, ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов, оказавшихся в опасности.

Из-за резкого перепада температур произошли сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. Подобные явления могут вызвать наводнение, когда уровень воды поднимается на 10%.

Финский залив Петербург

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