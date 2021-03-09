Гендиректор Rambler&Co Тадевосян покинет свой пост

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор группы Rambler&Co Максим Тадевосян покидает свой пост и сосредоточится на развитии собственных проектов, сообщила компания.

В должности гендиректора Rambler&Co Тадевосян курировал все медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, "Газета.Ru", "Чемпионат", "Секрет фирмы", LiveJournal, портал "Рамблер", работу коммерческого блока группы компаний, а также медийной платформы "Афиша", сервиса по продаже билетов на мероприятия "Рамблер/касса" и медиаселлера "Индекс 20".

Тадевосян работает в группе компаний Rambler с 2014 года. Сначала он занимал пост первого заместителя гендиректора Rambler&Co, с 2018 года – заместителя гендиректора Rambler Group по коммерции, а с 2019 года – генерального директора Rambler&Co.

Осенью 2020 года Сбербанк консолидировал 100% Rambler Group, выкупив 45% интернет-компании у Александра Мамута. Финансовая организация вошла в капитал Rambler Group в августе 2019 года.

С декабря Rambler Group возглавляет старший вице-президент Сбербанка, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений финансовой организации Татьяна Доброхвалова, совмещая обе должности.