Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 148 248+304 340

Гендиректор Rambler&Co Тадевосян покинет свой пост

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Гендиректор группы Rambler&Co Максим Тадевосян покидает свой пост и сосредоточится на развитии собственных проектов, сообщила компания.

В должности гендиректора Rambler&Co Тадевосян курировал все медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, "Газета.Ru", "Чемпионат", "Секрет фирмы", LiveJournal, портал "Рамблер", работу коммерческого блока группы компаний, а также медийной платформы "Афиша", сервиса по продаже билетов на мероприятия "Рамблер/касса" и медиаселлера "Индекс 20".

Тадевосян работает в группе компаний Rambler с 2014 года. Сначала он занимал пост первого заместителя гендиректора Rambler&Co, с 2018 года – заместителя гендиректора Rambler Group по коммерции, а с 2019 года – генерального директора Rambler&Co.

Осенью 2020 года Сбербанк консолидировал 100% Rambler Group, выкупив 45% интернет-компании у Александра Мамута. Финансовая организация вошла в капитал Rambler Group в августе 2019 года.

С декабря Rambler Group возглавляет старший вице-президент Сбербанка, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений финансовой организации Татьяна Доброхвалова, совмещая обе должности.

Rambler Максим Тадевосян

Новости

РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

РФ и Китай подписали меморандум о создании лунной станции

Выбраны 20 претенденток на роль в фильме, который будут снимать на МКС

Ледокол и буксиры начали колоть лед для спасения Петербурга от наводнения

Ледокол и буксиры начали колоть лед для спасения Петербурга от наводнения

Депутаты согласились освободить призывников от излишних медосмотров

Осужденных в РФ могут привлечь к производству мусорных контейнеров

Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"

Путин предостерег от декарбонизации в ущерб РФ и ради "узкокорыстных целей"

Ростехнадзор назвал возможные причины пожара в водах Оби

Суд Петербурга оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн руб. за призывы на митинги

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после отравления 49 человек в Махачкале
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');