МГУ вошел в топ-10 лучших вузов развивающихся стран по версии THE

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - МГУ имени М.В. Ломоносова вошёл в топ-10 лучших университетов развивающихся стран, заняв шестую позицию в рейтинге Times Higher Education (THE). Результаты рейтинга опубликованы 9 марта, сообщила пресс-служба вуза.

В пресс-службе привели слова ректора МГУ Виктора Садовничего, заявившего, что "стабильные позиции Московского университета в топ-10 лучших университетов развивающихся стран по версии Times Higher Education говорят о том, что выбранная траектория развития Московского университета в целом адекватна требованиям со стороны общества, современным стандартам подготовки специалистов для экономики знаний".

"Попадание МГУ в лидирующую группу университетов крупнейших развивающихся экономик свидетельствует о результатах консолидации научно-образовательного потенциала, эффективном использовании накопленной интеллектуальной мощи. Также это задает планку для дальнейшей работы, ориентирует нас на совершенствование активности студентов, преподавателей и ученых в соответствии с теми индикаторами, которые легли в основу методологии рейтинга", - считает ректор.

Садовничий добавил, что "важнейшим ресурсом дальнейшего усиления позиций МГУ является деятельность недавно созданных семи междисциплинарных научно-образовательных школ, соответствующих основным направлениям стратегии научно-технологического развития России, в рамках которых запускается более 30 магистерских программ, сфокусированных на самых передовых и наиболее востребованных направлениях".

В пресс-службе уточнили, что рейтинг университетов развивающихся стран Times Higher Education (THE) составлен на основе 13 индикаторов, объединенных в 5 групп: обучение и образовательная среда (30%), научная работа (30%), цитируемость научных публикаций (20%), международная мобильность студентов и сотрудников (10%). Данные были собраны как из открытых источников, так и предоставлены университетами по запросу издания.