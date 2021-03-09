Замглавы Минцифры Белановский освобожден от должности

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Замглавы Минцифры РФ Владимир Белановский освобожден от занимаемой должности, говорится в распоряжении правительства от 6 марта, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Белановский освобожден от должности по собственной просьбе, говорится в документе.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, уход Белановского связан с семейными обстоятельствами.

Распоряжение о назначении Белановского было подписано 29 декабря. В должность он вступил 25 января 2021 года, говорится на сайте Минцифры.