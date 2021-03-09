Глава Минспорта РФ Матыцин не подавал в отставку

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков опроверг информацию о том, что министр спорта Олег Матыцин подал в отставку по собственному желанию.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства.

Пресс-служба министерства спорта также опровергла сведения об уходе Матыцина.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что российский министр спорта написал заявление о добровольной отставке.