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Глава Минспорта РФ Матыцин не подавал в отставку

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков опроверг информацию о том, что министр спорта Олег Матыцин подал в отставку по собственному желанию.

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"Эта информация не соответствует действительности", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь главы правительства.

Пресс-служба министерства спорта также опровергла сведения об уходе Матыцина.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что российский министр спорта написал заявление о добровольной отставке.

Минспорта РФ Олег Матыцин

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