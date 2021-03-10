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В Петербурге отметили, что вторая волна COVID стихает крайне медленно

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Спад второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге максимально замедлился, отмечают власти города.

"Стихание второй волны происходит крайне медленно", - говорится в ежедневной справке Межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19.

В материалах совета, как и в прежние дни, отмечается, что показатель госпитализаций в Петербурге продемонстрировал формирование высокого плато, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, возможен новый рост заболеваемости. В связи с этим власти города призывают вакцинироваться всем, кто не имеет противопоказаний.

В конце января в совете сообщили, что эпидемия проходит нисходящую стадию второй волны, однако затем снижение заболеваемости и числа госпитализаций замедлилось. В последний месяц ежедневно в коронавирусные стационары города госпитализируют около 250-400 человек, COVID-19 выявляют у 900-1000 человек.

Хроника коронавируса. Март.

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