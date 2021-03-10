Обжаловано решение суда Новосибирска по ситуации с госпитализацией Навального

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Апелляционная жалоба на решение Ленинского районного суда Новосибирска, который 20 февраля повторно не обнаружил бездействия Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР в связи с госпитализацией в августе 2020 года в Омске оппозиционера Алексея Навального, поступила в суд первой инстанции.

Как говорится в сообщении на сайте Ленинского райсуда, накануне, 9 марта, туда поступила апелляционная жалоба адвоката Навального Вячеслава Гимади на постановление суда от 20 февраля.

После выполнения требований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, материал будет направлен в Новосибирский областной суд.

Ранее Гимади сообщал "Интерфаксу", что в жалобе указано на неисполнение обязанности по проверке и принятию решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Новосибирский областной суд 15 февраля отменил постановление Ленинского районного суда Новосибирска об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие Западно-Сибирского следственного управления (СУ) на транспорте СКР, не возбудившего уголовное дело после госпитализации в Омске Навального. Жалоба была направлена на новое рассмотрение в тот же суд, который вновь отказал в ее удовлетворении.

20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), в дальнейшем СК России направил заявление в Западно-Сибирское СУ.

Также сообщалось о проведении доследственной проверки силами Управления МВД на транспорте по СФО, диагноз "отравление" подтвержден не был, о процессуальных решениях по итогам проверки не сообщалось

Первую жалобу на бездействие Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР Гимади подал в Ленинский райсуд Новосибирска 1 декабря 2020 года, в конце декабря суд отказал в ее удовлетворении.

"Отравление" Навального

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации, а 17 января 2021 года вернулся в РФ, где был арестован. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера. В России в связи со случившимся с Навальным ведется доследственная проверка, уголовное дело не возбуждалось, поскольку правоохранительные органы РФ не видят для этого оснований. Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.