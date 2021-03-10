Бывший совладелец сети Spar Абдулаев задержан по делу о мошенничестве

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Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев задержан в Санкт-Петербурге оперативниками ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 8,65 млрд рублей. Вскоре его этапируют в Москву. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Он подозревается в хищении путем обмана 8,65 млрд рублей в рамках кредитной линии, предоставленной Сбербанком несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Абдулаева планируется доставить в Москву для проведения дельнейших следственных действий, добавил собеседник агентства.

По его словам, в деле фигурирует также брат Абдулаева, который находится в одной из ближневосточных стран.

Источник уточнил, что "Сбербанк долгое время находился в переговорах с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы". По версии следствия, часть кредитных денег могла быть выведена за рубеж.

Spar – крупная сеть супермаркетов.