Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:04Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Бывший совладелец сети Spar Абдулаев задержан по делу о мошенничестве

Бывший совладелец сети Spar Абдулаев задержан по делу о мошенничестве
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев задержан в Санкт-Петербурге оперативниками ФСБ в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 8,65 млрд рублей. Вскоре его этапируют в Москву. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Он подозревается в хищении путем обмана 8,65 млрд рублей в рамках кредитной линии, предоставленной Сбербанком несколько лет назад", - сказал собеседник агентства.

Уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ) находится в производстве Следственного департамента МВД РФ. Абдулаева планируется доставить в Москву для проведения дельнейших следственных действий, добавил собеседник агентства.

По его словам, в деле фигурирует также брат Абдулаева, который находится в одной из ближневосточных стран.

Источник уточнил, что "Сбербанк долгое время находился в переговорах с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы". По версии следствия, часть кредитных денег могла быть выведена за рубеж.

Spar – крупная сеть супермаркетов.

Spar Аллахверди Абдулаев

Новости

РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Авария на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей за аварию на ТЭЦ

Сайты Кремля и Госдумы "упали" из-за сбоев у "Ростелекома"

Планируемый школьником теракт предотвратили в Пензенской области

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома"

Пользователи сообщили о сбоях в работе "Ростелекома"

Замедление Twitter коснется только загрузки фото и видео

Пользователи жалуются на сбои в работе сайтов российских госорганов

Пользователи жалуются на сбои в работе сайтов российских госорганов

В Думе утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Минске

В Думе утвердили кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла в Минске

Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.

Прирост случаев COVID-19 в России вторые сутки остается меньше 10 тыс.

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter

Роскомнадзор заявил о наличии юридических оснований для блокировки Twitter
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');