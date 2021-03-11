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Задержаны трое подозреваемых в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге троих подозреваемых в хищении активов Северо-Западного банка Сбербанка, им предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Следственного департамента МВД и Управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в ходе предварительного расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) пресекли деятельность фигурантов, сказала Волк журналистам.

"Задержаны трое руководителей и сотрудников компании, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - отметила она, не сообщив имен фигурантов дела.

При этом накануне, 10 марта, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в рамках уголовного дела о мошенничестве на сумму 8,65 млрд рублей задержан бывший совладелец сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаев. Торговая сеть Spar входит в ООО "ТД "Интерторг".

По словам официального представителя МВД, в январе 2018 года представители "Интерторга", предоставив в банк заведомо ложные сведения, заключили кредитные договоры без намерения выполнять свои обязательства. После того, как банк перечислил им по кредиту не менее 8 млрд рублей, злоумышленники использовали эти деньги по своему усмотрению. "В настоящее время ООО "ТД ИнтерТорг" признано банкротом", - сказала Волк.

Представитель МВД сообщила, что в Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Кроме того, сотрудниками Следственного департамента МВД назначены судебные экспертизы, изъята финансовая и юридическая документация в кредитной организации, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами дела.

Предварительное расследование продолжается, добавила она.

Ранее информированный источник агентства сообщал, что в упомянутом уголовном деле фигурирует также брат Абдулаева, который находится в одной из ближневосточных стран.

Источник уточнил, что "Сбербанк долгое время находился в переговорах с заемщиками, но в итоге обратился в правоохранительные органы". По версии следствия, часть кредитных денег могла быть выведена за рубеж.

Ирина Волк МВД Петербург Сбербанк

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