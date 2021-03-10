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Экстрадированный из Аргентины в РФ колумбиец помещен на карантин в СИЗО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Гражданин Колумбии, обвиняемый в краже крупной партии драгоценностей в Казани и экстрадированный на днях из Аргентины в Россию, помещен на карантин в один из московских следственных изоляторов. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В связи с пандемией колумбиец на 20 дней изолирован в СИЗО в Москве для прохождения карантина, после чего он будет этапирован из Москвы в Казань", - сказал собеседник агентства в среду.

Ранее Генпрокуратура России сообщила о выдаче компетентными органами Аргентины гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в составе группы в особо крупном размере).

По данным следствия, в июле 2018 года на выставке драгоценностей в Казани колумбиец с другими сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании дорожный чемодан, в котором находились ювелирные украшения на 160 млн рублей. После этого преступники скрылись с места происшествия. Вскоре колумбиец был объявлен в розыск, а суд выдал ордер на его арест.

В сентябре 2019 года Валеро был задержан на территории Аргентины. По запросу Генпрокуратуры России его экстрадировали в Москву 9 марта.

Колумбия Аргентина Казань Москва

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