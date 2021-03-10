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Экс-руководителей калмыцкой колонии осудили за избиение осужденных и взятки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Яшкульский районный суд в Калмыкии признал виновными в превышении полномочий с применением насилия экс-начальника колонии №2 и его бывшего заместителя, которому также инкриминировали получение взятки. Об этом сообщает прокуратура республики в среду.

"Замначальника ИК-2 с марта по ноябрь 2017 получил взятку в 479 тыс. рублей от осужденного за подготовку документов для решения вопроса о его условно-досрочном освобождении", - говорится в пресс-релизе.

Также, по данным следствия, начальник колонии и его заместитель избили двух заключенных "без предусмотренных законом оснований для применения физической силы".

Оба признаны виновными по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Бывший заместитель начальника колонии также признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере).

Суд назначил бывшему начальнику исправительного учреждения наказание – 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а его бывшему заместителю – 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима.

Калмыкия ФСИН

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