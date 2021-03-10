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За 10 лет число террористических преступлений в РФ упало в 260 раз

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В России за последние 10 лет предотвращено около 200 терактов, количество совершенных преступлений террористической направленности (ПТН) уменьшилось в 260 раз, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"За последние 10 лет не допущено около 200 терактов! Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней. При этом, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018 году - уже около 80%, а в 2020 году - 96%", - сказал Бортников в интервью, опубликованном в среду на сайте "Российской газеты".

"За этот же период количество совершенных в стране ПТН, носящих насильственный характер, т.е. взрывов, захватов заложников, убийств, снизилось в 260 раз! (с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году)", - заявил Бортников.

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ сообщил также, что скоординированная комитетом деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

"К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари" - заявил Бортников.

Он сообщил, что комплекс специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. Федеральные и республиканские силовые структуры сообща нейтрализовали террористов, причастные к взрыву в аэропорту "Домодедово", нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против россиян, добавил директор ФСБ.

Удар по ресурсной базе терроризма

Бортников заявил, что удалось существенно сократить ресурсную базу терроризма. "Только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов", - сказал директор ФСБ.

По его словам, "Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн рублей". "В целом пресечено 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - отметил Бортников.

За год в РФ ликвидировали 71 террористическую ячейку

Бортников в ходе интервью также заявил, что спецслужбы выявили и ликвидировали 71 террористическую ячейку в России в минувшем году.

"ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71", - сказал глава спецслужбы.

На стороне террористов за рубежом воюют 4,5 тыс. россиян

Кроме того, Бортников сообщил, что спецслужбы установили около 4,5 тыс. россиян, воюющих на стороне террористов в "горячих точках".

По его словам, за последние годы силовики не допустили выезд в "зоны высокой террористической активности" еще более 200 человек.

"Проводятся оперативные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов нелегальной миграции в течение 8 лет осуждены свыше 1 тыс. человек", - сказал Бортников.

Участники несогласованных акций рискуют стать жертвами террористов

Бортников затронул и тему несогласованных акций: по его словам, их организаторам и участникам следует помнить о высокой террористической угрозе на таких мероприятиях.

"В ходе их проведения возможны любые эксцессы. Об этом следует помнить как недобросовестным организаторам, так и их участникам. При безответственном отношении к своей безопасности, непросчитывании рисков, непонимании того, что совершение террористической атаки именно на такой акции является вожделенной целью противника, никакие правоохранительные органы и спецслужбы не помогут вам сохранить жизнь и здоровье", - предупредил директор ФСБ.

"И это не "страшилка", как, несомненно, попытаются интерпретировать мои слова в определенных кругах. Это факт! Тем не менее мы принимаем все необходимые защитные меры", - подчеркнул он.

Александр Бортников ФСБ НАК

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