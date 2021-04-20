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В РФ в 2020 г. предотвратили 44 теракта и уничтожили более 50 боевиков

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Более 40 терактов предотвращено в России в минувшем году, сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин.

"Предотвращено 44 террористических акта", - сказал Кулягин на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в прошлом году были уничтожены более 50 боевиков.

Кроме того, сообщил Кулягин, в 2020 была пресечена деятельность 71 ячейки террористов, задержаны более 800 боевиков.

Он добавил, что в настоящий момент почти две трети населения страны оценивают положительно работу спецслужб по борьбе с терроризмом.

Так, по его словам, в два раза снизилось число респондентов, считающих "весьма вероятным" совершение терактов в их регионах.

Игорь Кулягин НАК

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