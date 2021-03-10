В Петербурге задержали 15 человек за продажу пенсионерам "защиты от вирусов"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность группы мошенников, продававших пенсионерам приборы, якобы уничтожающие вирусы. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

Задержаны 15 человек, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По данным следствия, подозреваемые продавали пенсионерам электрические приборы бытового назначения "Озон" - цифровые ионизаторы: фигуранты вводили пожилых людей в заблуждение, убеждая, что эти приборы якобы уничтожают вирусы. Цена одного ионизатора достигала 18 тыс. рублей.

Следователи установили около ста пострадавших от действий аферистов, сообщают в СКР.

В региональном главке МВД журналистам уточнили, что география деятельности мошенников охватывает Северо-Запад и еще восемь регионов. По данным полиции, только в Петербурге и Ленинградской области мошенники выманили у пенсионеров более 1 млн рублей.

В среду оперативники провели масштабную серию обысков по адресам, связанным с задержанными, в том числе в их офисе в Петербурге, откуда координировалась деятельность группы. Там же вели бухгалтерию, проводили обучение и инструктажи о том, как общаться с потенциальными клиентами. По обыскиваемым адресам силовики изъяли ионизаторы, подготовленные для реализации, а также значимые для расследования документы.

В полиции отметили, что участники преступной группы уже попадали в поле зрения силовиков: в мае 2020 года были задержаны несколько человек, жертвами которых стали минимум двое пожилых жителей Киришского района Ленинградской области.