Замглавы МЧС Татарстана задержан по подозрению в растрате

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Следователи задержали 52-летнего заместителя министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2019 годы МЧС Татарстана заключило госконтракты с коммерческими организациями ООО "Спецлаб-Казань" и ООО "Территория безопасности" на выполнение работ по монтажу речевых сиренных установок системы оповещения населения на сумму более 56,7 млн рублей. Представители этих организаций выполнили работы с нарушением техзадания, но подозреваемый и иные неустановленные сотрудники МЧС работы приняли, добавили в СК.

"В результате не была обеспечена готовность и исправность комплексной системы экстренного оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций в республике, а денежные средства растрачены и присвоены", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.