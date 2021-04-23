Руководитель УФССП по Магаданской области арестован по подозрению в растрате

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области стал фигурантом уголовного дела о растрате, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ по региону.

Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении руководителя УФССП России по Магаданской области по ч. 3 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, с использованием служебного положения), говорится в сообщении.

По версии следствия, он организовал схему по незаконному присвоению денег из фонда оплаты труда регионального управления судебных приставов. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

УФСБ не уточняет фамилию фигуранта.

Магаданский городской суд отправил подозреваемого под домашний арест.